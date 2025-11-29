A Pian Camuno è già Natale | Beata in Festa con mercatini e stand gastronomici
È di fatto uno dei primissimi esordi (e che esordio) della lunga stagione dei mercatini di Natale della provincia di Brescia. Si parte (alla grande) alla Beata di Pian Camuno con la terza edizione di Beata in Festa, in programma domenica 30 novembre negli spazi del giardino dell'oratorio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Terzo pari di fila per la prima squadra a Castenedolo contro la Voluntas Le reti nel primo tempo, vantaggio con tap in di Idrissa e pari quasi immediato dei locali Continuare a martellare ? #calciodilettanti #matchday #piancamuno - facebook.com Vai su Facebook
Che tempo faceva a Pian Camuno il 27 Aprile 2025 - Archivio Meteo Pian Camuno - Bergamo (BG) Brescia (BS) Como (CO) Cremona (CR) Lecco (LC) Lodi (LO) Mantova (MN) Milano (MI) Monza e Brianza (MB) Pavia (PV) Sondrio (SO ... ilmeteo.it scrive
Meteo Pian Camuno Oggi - A Pian Camuno oggi sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, minima 1°C, massima 7°C. Da ilmeteo.it
Pian Camuno, batteri nell'acqua: scatta il divieto di berla - Il sindaco di Pian Camuno, Giorgio Ramazzini, ha firmato un'ordinanza che viera il consumo idrico. Riporta brescia.corriere.it