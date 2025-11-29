A Palazzo Pirelli la mostra Figura Forma 100 anni di Rachele Bianchi
In occasione del Centenario della nascita di Rachele Bianchi (Milano, 1925 – 2018), l’ Archivio presenta Figura Forma. 100 anni di Rachele Bianchi, una mostra che attraverso circa un centinaio di opere, ripercorre il percorso creativo dell’artista. L’esposizione, allestita negli spazi di Palazzo Pirelli, Sede del Consiglio regionale della Lombardia, è visitabile dal 14 gennaio al 6 febbraio 2026 e vede la co-curatela di Erika Lacava e dell’Archivio.. Rachele Bianchi, scultrice e pittrice autodidatta, ha lasciato un corpus di oltre 1.600 opere tra sculture, bassorilievi, dipinti e disegni, costruendo una poetica riconoscibile, centrata sull’evoluzione della figura femminile come archetipo e simbolo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
