a palazzo pirelli la mostra figura forma 100 anni di rachele bianchi

In occasione del  Centenario della nascita di Rachele Bianchi (Milano, 1925 – 2018), l’ Archivio  presenta  Figura Forma. 100 anni di Rachele Bianchi, una mostra che attraverso circa un centinaio di opere, ripercorre il percorso creativo dell’artista. L’esposizione, allestita negli spazi di  Palazzo Pirelli,  Sede del Consiglio regionale della Lombardia, è visitabile dal  14 gennaio al 6 febbraio 2026  e vede la co-curatela di  Erika Lacava  e dell’Archivio.. Rachele Bianchi, scultrice e pittrice autodidatta, ha lasciato un  corpus di oltre 1.600 opere  tra sculture, bassorilievi, dipinti e disegni, costruendo una poetica riconoscibile, centrata sull’evoluzione della  figura femminile  come archetipo e simbolo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

