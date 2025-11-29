A Natale Torino Brilla Le iniziative della Città per le festività natalizie

Musica, spettacoli, mercatini e un fitto programma di animazione diffusa intorno ai luoghi simbolo delle feste: è questo il Natale della Città di Torino che accompagnerà torinesi e visitatori dal primo dicembre al 6 gennaio prossimo. “Le festività natalizie sono l’occasione per godersi la città e il tempo da trascorrere con le persone più  care – . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

