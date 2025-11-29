A Natale si può sgarrare senza zuccheri Tornano i panettoni low carb del ristobar

A Natale non serve scegliere tra gusto e linea. Con il panettone chetogenico del Ketobar di Rimini, “sgarrare senza sensi di colpa” non è più uno slogan ma una promessa mantenuta. Nel locale che ha fatto della filosofia “sgarra senza zuccheri” il suo marchio distintivo tornano due versioni low. 🔗 Leggi su Riminitoday.it