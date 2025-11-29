A Monreale il Pinocchio di Madè trova anima e ritmo | Francesco Cusa lo sonorizza per la prima volta

Il Pinocchio di Pippo Madè prende vita, cambia pelle, diventa suono. A Monreale, venerdì 5 dicembre 2025, dalle 9.00 alle 11.00 al Teatro Imperia, va in scena un evento inedito: per la prima volta il celebre ciclo pittorico dedicato al burattino collodiano viene "sonorizzato" dal vivo dal batterista, scrittore e improvvisatore Francesco Cusa, tra le voci più originali del jazz europeo contemporaneo. L'appuntamento, dal titolo "Pinocchio tra suono e colore – Cusa & Madè", è un'esperienza immersiva pensata in particolare per gli studenti monrealesi, ma capace di parlare a tutte le generazioni: un viaggio in cui la fiaba diventa materia sonora e luminosa, viva, in trasformazione continua.

Le immagini del mio Pinocchio, per la prima volta, si animeranno grazie alla batteria visionaria di Francesco Cusa. Salirò sul palco insieme a lui e disegnerò in estemporanea, accompagnato dalla sua straordinaria performance. Un evento unico che vi farà so

