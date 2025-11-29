A Milano brillano i Travel & Spa Awards 2025 | il Golden Globe dell’ospitalità celebra le eccellenze mondiali
Milano si è trasformata per una notte nel fulcro internazionale del benessere e dell’hotellerie di alto livello. La città ha infatti ospitato la prima edizione dei TRAVEL & SPA AWARDS 2025, un appuntamento che si propone come nuovo punto di riferimento globale per il settore e che ha visto l’Italia affermarsi accanto a destinazioni simbolo come Dubai e le Maldive. L’evento, ideato da TRAVEL & SPA Magazine, ha riunito oltre un centinaio di protagonisti del turismo, delle istituzioni e dei media, celebrando non solo il merito professionale ma anche l’impegno sociale, grazie alla collaborazione con Dynamo Camp e Fondazione Progetto Arca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La Trisa: un rifugio di bosco nel cuore di Milano. Nella città che sferraglia, tra i clacson e le vetrine che brillano troppo, c’è una porta che si apre su un altro tempo. La Taverna della Trisa respira come una baita dimenticata dal mondo, e chi entra sente la città s - facebook.com Vai su Facebook
A Milano brillano i Travel & Spa Awards 2025: il “Golden Globe” dell’ospitalità celebra le eccellenze mondiali - Una serata di gala all’Excelsior Hotel Gallia ha messo al centro innovazione, turismo di lusso e solidarietà ... Si legge su msn.com