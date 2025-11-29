L’idea del Napoli è chiara. Come riporta Tuttomercatoweb, il centrocampo sarà la priorità del mercato di gennaio: non solo per l’assenza di De Bruyne che sarà lunga (almeno fino a marzo) ma anche per quella di Anguissa (che forse tornerà a fine gennaio ndr) e ora per quella di Gilmour, che salterà almeno 6-8 settimane se dovesse operarsi per pubalgia (la stessa operazione di Buongiorno pre-ritiro, per intenderci ndr). Tra i nomi fatti spicca quello di Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco. Il Napoli su tre profili, il centrocampo è la priorità: spicca Goretzka (Tmw). Si legge così sul noto portale: “L’idea è quella di intervenire con l’inserimento di un giocatore di qualità che possa subito alzare il livello. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A Manna piace Goretzka, il Bayern non sembra aprire. Le alternative sono Frattesi e Frendrup (Tmw)