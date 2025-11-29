A Manna piace Goretzka il Bayern non sembra aprire Le alternative sono Frattesi e Frendrup Tmw
L’idea del Napoli è chiara. Come riporta Tuttomercatoweb, il centrocampo sarà la priorità del mercato di gennaio: non solo per l’assenza di De Bruyne che sarà lunga (almeno fino a marzo) ma anche per quella di Anguissa (che forse tornerà a fine gennaio ndr) e ora per quella di Gilmour, che salterà almeno 6-8 settimane se dovesse operarsi per pubalgia (la stessa operazione di Buongiorno pre-ritiro, per intenderci ndr). Tra i nomi fatti spicca quello di Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco. Il Napoli su tre profili, il centrocampo è la priorità: spicca Goretzka (Tmw). Si legge così sul noto portale: “L’idea è quella di intervenire con l’inserimento di un giocatore di qualità che possa subito alzare il livello. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Argomenti simili trattati di recente
Chiesa al Napoli a gennaio? L’esterno dice sì: ecco la strategia di Manna per l’ingaggio Chiesa piace al Napoli per gennaio. Manna lavora al prestito con riscatto a 12 milioni ma serve l'aiuto del Liverpool per l'ingaggio. I dettagli.... - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato #Napoli, #Manna pesca in casa Sporting per l’attacco: la situazione Vai su X
Calciomercato Napoli, Manna vuole fare un regalo a Conte: quel giocatore può liberarsi a zero a gennaio. L’indiscrezione - Calciomercato Napoli, il nome di Goretzka potrebbe ritornare in auge per i partenopei. Come scrive calcionews24.com
Calciomercato Napoli, idea Goretzka a gennaio! L'alternativa gioca in Serie A - Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna sono pronti e decisi a regalare ad Antonio Conte almeno un paio di colpi di livello. Scrive msn.com
Mercato Napoli – Affare Goretzka: può arrivare a gennaio - Giovanni Manna ha un nuovo affare tra le mani in vista della stagione 2025/2026: Leon Goretzka del Bayern Monaco. Secondo dailynews24.it