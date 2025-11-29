A Gerocarne un incontro di coraggio e speranza per cambiare la cultura del possesso
Un evento di forte impatto emotivo ha animato venerdì mattina l’Istituto Comprensivo Acquaro–Soriano Calabro, dove si è svolta, a Gerocarne, la manifestazione “Io sono mia”, un appello vibrante contro la violenza di genere e il femminicidio. Un’iniziativa in perfetta sintonia con l’Agenda 2030 – Obiettivo 5: Uguaglianza di genere, che ha visto come protagonisti gli studenti di Soriano, Sorianello e Gerocarne, impegnati in monologhi, balli e letture che hanno raccontato il valore della libertà, del rispetto e della dignità femminile. Il cuore della giornata è stato segnato dalla lettura delle poesie di Domenico Nardo, L’odore di lei e Un attimo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
