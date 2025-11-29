A dicembre su Tivusat Morricone Ravel Wagner fino al grande jazz di Corea

Ildenaro.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA (ITALPRESS) – Su Mezzo (al canale 49 della piattaforma satellitare gratuita di Tivusat) un mese di musica lirica, classica e jazz straordinarie. Dal barocco al XX secolo, il repertorio lirico francese è ricco di tesori, il romantico Romèo et Juliette di Charles Gounod o l’irruente L’Heure espagnole di Ravel. In calendario nello spazio di soli otto giorni tre opere del Maestro di Bayreuth: L’oro del Reno, La Valchiriae Tristano e Isotta, in interpretazioni di orchestre del calibro della Philharmonia Zurich e della Rotterdam Philharmonic. Poi sarà la volta di musica da film di John Williams e di Ennio Morricone – Gli intoccabili, C’era una volta in America, Nuovo Cinema Paradiso, Il buono, il brutto e il cattivo, C’era una volta il West per citare qualche capolavoro del Maestro – La Sinfonia Alpina di Strauss sarà commentata dallo scalatore Reinhold Messner – Nel jazz Chick Corea rimane un artista indefinibile e potremo assistere a un suo concerto per solo pianoforte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

dicembre tivusat morricone ravelA dicembre su Tivusat Morricone, Ravel, Wagner fino al grande jazz di Corea - Su Mezzo (al canale 49 della piattaforma satellitare gratuita di Tivusat) un mese di musica lirica, classica e jazz straordinarie. Riporta msn.com

Per i telespettatori di TivùSat un dicembre dedicato a Puccini - In occasione del centenario della scomparsa di Giacomo Puccini, il canale televisivo Mezzo (disponibile al numero 49 su tivùsat) dedica il mese di dicembre a una straordinaria retrospettiva sulle ... Scrive ansa.it

L'omaggio di Tivùsat per i 150 dalla nascita di Maurice Ravel - In occasione del 150/o anniversario della nascita del grande compositore francese, Mezzo Tv presenta le più importanti opere in esclusiva su tivùsat in un mese segnato ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Dicembre Tivusat Morricone Ravel