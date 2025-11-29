A Claut la tappa del campionato italiano di Wheelchair Curling

Si terrà fino domenica 30 novembre al palaghiaccio di Claut una tappa del Campionato Italiano di Wheelchair Curling. In gara quattro squadre provenienti dal nord Italia: Claut, Disval (Valle d’Aosta), Albastrostone e Albastros Trento (Trentino). Le formazioni, dopo le prime sfide di venerdì, si. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

