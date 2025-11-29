A che ora lo sci di fondo oggi in tv Sprint tc Ruka 2025 | programma streaming italiani in gara
Proseguirà oggi, sabato 29 novembre, a Ruka, in Finlandia, la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: la tre giorni nordica continuerà con le gare sprint in tecnica classica. Alle ore 8.55 inizieranno le qualificazioni, mentre alle ore 11.25 scatteranno le finali. LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT DI SCI DI FONDO ALLE 8.55 E 11.25 Per l’Italia saranno al via delle qualificazioni dieci azzurri: tra le donne saranno in gara Nicole Monsorno, Caterina Ganz, Federica Cassol, Nadine Laurent ed Iris De Martin Pinter, mentre tra gli uomini saranno alla partenza Federico Pellegrino, Michael Hellweger, Giacomo Gabrielli, Giovanni Ticcò e Simone Mocellini. 🔗 Leggi su Oasport.it
