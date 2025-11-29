Sabato 29 novembre a Copper Mountain (Stati Uniti) si aprirà anche per le donne la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma il gigante femminile, che scatterà alle ore 18.00 italiane. Saranno al cancelletto di partenza 56 atlete in rappresentanza di 17 Paesi. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI COPPER MOUNTAIN ALLE 18.00 E ALLE 21.00 Tra di loro vi saranno cinque italiane al via: Sofia Goggia col 16, Asja Zenere col 23, Lara Della Mea col 25, Giorgia Collomb col 27 ed Ilaria Ghisalberti col 29. La seconda run, con l’inversione delle migliori 30, avrà inizio alle ore 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv, gigante femminile Copper Mountain: startlist, streaming, azzurre in gara