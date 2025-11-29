A che ora inizia la seconda manche del gigante femminile di Copper Mountain | il nuovo programma e canale tv
La seconda manche del gigante femminile di Copper Mountain, prova valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, incomincerà alle ore 21.30 di sabato 29 novembre. Questo è il nuovo orario definito dagli organizzatori: c’è infatti stato uno slittamento di trenta minuti rispetto al programma originario a causa della fitta nevicata avvenuta nella notte. I centimetri di manto bianco si sono accumulati e hanno costretto a un lavoro supplementare in pista, rinviando di mezzora l’avvio della prima manche (dalle 18.00 alle 18.30) e costringendo così a un posticipo anche della seconda parte di gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Il #mercatocircomassimoé aperto per le spesa contadina ed inizia la seconda giornata di @evootrends! #campagnamica - facebook.com Vai su Facebook
La seconda giornata della XVII conferenza nazionale sull'efficienza energetica inizia con un panel sulle materie prime critiche per la transizione. #primalefficienza Vai su X
A che ora inizia la seconda manche del gigante femminile di Copper Mountain: il nuovo programma e canale tv - La seconda manche del gigante femminile di Copper Mountain, prova valida per la Coppa del Mondo 2025- Riporta oasport.it
Diretta gigante copper mountain/ Video streaming Rai: vince Brennsteiner! CdM sci, oggi 28 novembre 2025 - Diretta gigante Copper Mountain streaming video tv: si gareggia ancora nella località del Colorado per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Secondo ilsussidiario.net
Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom Gigante femminile a Copper Mountain: orari e programma - Alle ore 18 e alle 21 le manche sulla pista di Copper Mountain (in Colorado), in gara c'è Sofia ... Da fanpage.it