A che ora inizia la seconda manche del gigante femminile di Copper Mountain | il nuovo programma e canale tv

Oasport.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda manche del gigante femminile di Copper Mountain, prova valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, incomincerà alle ore 21.30 di sabato 29 novembre. Questo è il nuovo orario definito dagli organizzatori: c’è infatti stato uno slittamento di trenta minuti rispetto al programma originario a causa della fitta nevicata avvenuta nella notte. I centimetri di manto bianco si sono accumulati e hanno costretto a un lavoro supplementare in pista, rinviando di mezzora l’avvio della prima manche (dalle 18.00 alle 18.30) e costringendo così a un posticipo anche della seconda parte di gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

