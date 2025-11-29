A che ora il biathlon oggi in tv staffette Oestersund 2025 | programma tv startlist streaming
Oggi, sabato 29 novembre, inizia il cammino nella Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Oestersund, in Svezia, ci sarà l’Opening del massimo circuito internazionale della pratica con sci stretti e carabina. Ad aprire le danze saranno le due prove a squadre e lo spettacolo indubbiamente non mancherà. Alle 13.15 saranno le donne le prime ad affrontare le difficoltà del percorso scandinavo. Sarà necessario, come al solito, gestire le varie situazioni per massimizzare nelle frazioni di sci di fondo e nel momento in cui bisognerà tirare al poligono. In casa Italia ci sarà il graditissimo ritorno di Lisa Vittozzi che, dopo aver saltato tutta la stagione scorsa, ha voglia di rifarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it
