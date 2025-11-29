A che ora gli sport invernali oggi | orari 29 novembre calendario gare tv streaming

Oggi sabato 29 novembre ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il gigante femminile di Copper Mountain, mentre la Coppa del Mondo di biathlon muoverà i primi passi con la disputa delle due staffette di genere a Oestersund. Si scaldano i motori anche per la Coppa del Mondo di sci di fondo, che proporrà le sprint in tecnica classica a Ruka. Gli Europei di curling si concluderanno con la disputa delle finali per l'oro sul ghiaccio di Lohja, poi ampio spazio anche al World Tour di short track in quel di Dordrecht. Da seguire con attenzione anche le prove di Coppa del Mondo per quanto concerne la combinata nordica, il salto con gli sci e il bob, senza dimenticarsi del Big Air di snowboard a Secret Garden.

