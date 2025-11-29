A Cesa la commemorazione del medico ' rivoluzionario' Francesco Bagno
Si terrà domenica mattina a Cesa, a partire dalle 10, la cerimonia di commemorazione di Francesco Bagno. L’iniziativa si svolgerà nella Chiesa di San Cesario Martire, con la cerimonia officiata dal parroco don Giuseppe Schiavone. Successivamente sono i previsti gli interventi e i saluti, tra gli. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Martire locale della rivoluzione napoletana del 1799
