A Bruxelles il presepe inclusivo | Gesù Giuseppe e Maria senza volto

Si chiama "Stoffe della Natività" ed è il presepe allestito nella Gran Place, la piazza centrale di Bruxelles. Un'installazione che, a meno di un mese dal Natale, ha già suscitato polemiche. Perché in questa rappresentazione i volti di Maria, di Giuseppe, di Gesù e dei Re Magi non hanno tratti riconoscibili. Al loro posto ci sono pezzi di stoffa multicolore, un patchwork. Un messaggio di inclusività, che a molte persone non è piaciuto. I volti formati da tessuti grigi, rossi, beige, neri e marroni vengono definiti "bizzarri", con gli utenti in Rete che parlano di attacco ai valori della cristianità a favore della cultura woke e agli eccessi del politicamente corretto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A Bruxelles il presepe "inclusivo": Gesù, Giuseppe e Maria "senza volto"

