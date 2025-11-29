A Bagheria il festival Mariano internazionale oltre 200 cantori con il proprio maestro in esibizione
Un evento significativo e coinvolgente in vicinanza delle festività natalizie. Il 30 novembre, alle 19:30, presso il Santuario dell’Immacolata regina delle Anime Sante a Bagheria avrà luogo il festival Mariano internazionale. All’evento parteciperanno diversi gruppi corali, oltre 200 cantori. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
