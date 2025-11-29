A 289€ Motorola Edge 60 è un BestBuy per il Black Friday ora anche in versione 8 512 GB

Tuttoandroid.net | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Motorola Edge 60 in offerta a 289€ su Amazon: 512GB, tripla camera con OIS, display 120Hz e batteria 5100mAh. Sconto del 35% per il Black Friday. L'articolo A 289€ Motorola Edge 60 è un BestBuy per il Black Friday, ora anche in versione 8512 GB proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

a 2898364 motorola edge 60 232 un bestbuy per il black friday ora anche in versione 8 512 gb

© Tuttoandroid.net - A 289€ Motorola Edge 60 è un BestBuy per il Black Friday, ora anche in versione 8/512 GB

Approfondisci con queste news

2898364 motorola edge 60Motorola Edge 60 Neo e Motorola Moto Watch Fit, l'abbinamento ideale ora a soli 349 - Motorola Edge 60 Neo e Motorola Moto Watch Fit sono due dispositivi che insieme formano un ecosistema completo e polifunzionale per le attività di tutti i giorni. Si legge su hwupgrade.it

2898364 motorola edge 60Recensione Motorola Edge 60 Neo: ora con una grande novità - Recensione completa di Motorola Edge 60 Neo, lo smartphone medio gamma con l'ottimo rapporto qualità prezzo e quest'anno anche con una grande batteria ... smartworld.it scrive

Motorola Edge 60 Neo più Moto Watch Fit. Una promo speciale fino al 10 dicembre - Motorola ha lanciato una promozione speciale che abbina lo smartphone Edge 60 Neo con lo smartwatch Moto Watch Fit, offrendo i due prodotti al prezzo speciale di 349 euro. Riporta cellulare-magazine.it

Cerca Video su questo argomento: 2898364 Motorola Edge 60