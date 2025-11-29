A 289€ Motorola Edge 60 è un BestBuy per il Black Friday ora anche in versione 8 512 GB

Motorola Edge 60 in offerta a 289€ su Amazon: 512GB, tripla camera con OIS, display 120Hz e batteria 5100mAh. Sconto del 35% per il Black Friday. L'articolo A 289€ Motorola Edge 60 è un BestBuy per il Black Friday, ora anche in versione 8512 GB proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - A 289€ Motorola Edge 60 è un BestBuy per il Black Friday, ora anche in versione 8/512 GB

