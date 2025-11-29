A 100 anni prepara ancora sfoglia e ripieni nonna Flora entra nel club degli ultra secolari
È stata festa grande venerdì, 28 novembre, in via Dalla Chiesa per Flora Bonini, nata a Montalbano il 28 novembre 1925 ed entrata nel ristretto novero degli ultrasecolari, celebrata da tanti parenti e amici. E Flora le candeline le ha spente davvero, perché a cento anni è ancora più che in forma. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
