60 milioni per stabilimenti e e siti produttivi | Prada raddoppia a Foiano

Arezzonotizie.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quello di Foiano della Chiana, in via d'Arezzo, è soltanto uno degli stabilimenti Prada in provincia. Ma è su quest'ultimo, come reso noto dai portavoce del gruppo, che sono previsti importanti investimenti economici. Lo stabilimento infatti, annoverato tra quelli destinati alla lavorazione di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

60 milioni stabilimenti sitiGruppo Prada, investimenti per altri 60 milioni di euro: nuovo stabilimento a Piancastagnaio, ampliamento del sito produttivo di Foiano della Chiana - Celebrati i 25 anni della Prada Group Academy, la Scuola di Mestiere diventata un punto fermo nella formazione interna. Si legge su corrierediarezzo.it

60 milioni stabilimenti sitiPrada, 60 milioni investimenti per internalizzare produzione - La strategia industriale del gruppo Prada nel 2025 prevede investimenti per circa 60 milioni di euro. Si legge su msn.com

60 milioni stabilimenti sitiL’Oréal investe 60 milioni nello stabilimento di Gauchy per raddoppiarne la capacità produttiva - L’operazione si inserisce in un piano industriale da 500 milioni in tre anni che coinvolge anche Saint- Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: 60 Milioni Stabilimenti Siti