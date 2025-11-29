60 milioni per stabilimenti e e siti produttivi | Prada raddoppia a Foiano
Quello di Foiano della Chiana, in via d'Arezzo, è soltanto uno degli stabilimenti Prada in provincia. Ma è su quest'ultimo, come reso noto dai portavoce del gruppo, che sono previsti importanti investimenti economici. Lo stabilimento infatti, annoverato tra quelli destinati alla lavorazione di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Gruppo Prada, investimenti per altri 60 milioni di euro: nuovo stabilimento a Piancastagnaio, ampliamento del sito produttivo di Foiano della Chiana - Celebrati i 25 anni della Prada Group Academy, la Scuola di Mestiere diventata un punto fermo nella formazione interna. Si legge su corrierediarezzo.it
Prada, 60 milioni investimenti per internalizzare produzione - La strategia industriale del gruppo Prada nel 2025 prevede investimenti per circa 60 milioni di euro. Si legge su msn.com
