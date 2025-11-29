60 milioni per stabilimenti e e siti produttivi | Prada raddoppia a Foiano

Quello di Foiano della Chiana, in via d'Arezzo, è soltanto uno degli stabilimenti Prada in provincia. Ma è su quest'ultimo, come reso noto dai portavoce del gruppo, che sono previsti importanti investimenti economici. Lo stabilimento infatti, annoverato tra quelli destinati alla lavorazione di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it