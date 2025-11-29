La quinta stagione di Stranger Things si conclude con una breve raccolta di episodi, che, nonostante la loro brevità, hanno subito lasciato il segno nel pubblico. La prima parte, composta da soli quattro episodi, ha dato il via alla fase finale della serie, annunciata come la conclusione definitiva di questo ciclo narrativo. L’attesa ora si concentra sulla seconda parte, che dovrebbe arrivare nel periodo natalizio, proprio in concomitanza con le festività di Natale e Capodanno, preparando il terreno per un epico finale che segnerà la chiusura di un’epoca. Il nuovo segmento ha già raccolto entusiastici commenti da parte della critica, che lo ha definito un vero e proprio capolavoro e un spettacolo di alta tensione, attestando che gli episodi sono stati capaci di mantenere gli elevati standard di qualità delle stagioni precedenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - 5 serie sci-fi imperdibili da guardare dopo stranger things