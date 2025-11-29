44TFF | Marilyn Monroe sarà l’icona del Torino Film Festival

La prossima edizione del Torino Film Festival, la 44ª della sua lunga storia, avrà una regina sola: Marilyn Monroe. Giulio Base, al suo terzo anno da direttore, ha deciso di rendere omaggio a Marilyn Monroe, la donna che forse più di ogni altra ha incarnato il sogno e la fragilità di Hollywood, proprio nel centenario della sua nascita (1º giugno 1926). L’immagine guida del Torino Film Festival sarà uno degli scatti più toccanti mai realizzati alla diva: una foto di George Barris, tratta dal leggendario servizio “ The Last Photos ” girato a Santa Monica nell’estate del 1962, poche settimane prima della sua morte. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

