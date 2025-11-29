3I ATLAS Avi Loeb contro gli accademici | Re e regine sul piedistallo non rispettano curiosità pubblica

In un nuovo articolo pubblicato su Medium, il professor Avi Loeb ha puntato il dito contro il mondo accademico, composto da "re e regine" che comunicano la scienza da un piedistallo senza rispettare la curiosità del pubblico, nel caso specifico l'ipotesi che 3IATLAS possa essere un'astronave aliena e non una cometa naturale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

