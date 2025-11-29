200 presenze Locatelli Juve sempre più nella storia | traguardo per il capitano con la maglia bianconera contro il Cagliari

200 presenze Locatelli Juve, il capitano è sempre più nella storia: traguardo raggiunto in bianconero contro il Cagliari. La sfida dell’Allianz Stadium contro il Cagliari non sarà una partita qualunque per Manuel Locatelli. Il fischio d’inizio di oggi pomeriggio (ore 18:00) segnerà un traguardo prestigioso nella carriera del centrocampista della Juventus, sancendo il suo ingresso definitivo nel club dei “fedelissimi” bianconeri. JUVE CAGLIARI LIVE 199 volte Manuel: a un passo dalla cifra tonda. Attualmente fermo a quota 199 apparizioni ufficiali con la maglia della Vecchia Signora, Locatelli è pronto a tagliare il nastro delle 200 presenze in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - 200 presenze Locatelli Juve, sempre più nella storia: traguardo per il capitano con la maglia bianconera contro il Cagliari

News recenti che potrebbero piacerti

Oggi pomeriggio contro il #Cagliari, Capitan #Locatelli taglierà il traguardo delle 200 presenze con la #Juventus in tutte le competizioni. #JuveCagliari #Loca200 - facebook.com Vai su Facebook

"Basile LOCATELLI" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

200 presenze Locatelli Juve, sempre più nella storia: traguardo per il capitano con la maglia bianconera contro il Cagliari - 200 presenze Locatelli Juve, il capitano è sempre più nella storia: traguardo raggiunto in bianconero contro il Cagliari La sfida dell’Allianz Stadium contro il Cagliari non sarà una partita qualunque ... Lo riporta juventusnews24.com

Juve: pressing del Chelsea per Locatelli, proposto Andrey Santos come contropartita - I Blues e soprattutto il tecnico Enzo Maresca sono alla ricerca di un calciatore di qualità e geometria da affiancare a Caicedo, così da dare pulizia al gioco espresso dalla squadra. Da it.blastingnews.com

Caos Locatelli e Milinkovic-Savic alla Juve: ha già detto sì - In questi giorni si è parlato tanto in casa Juve di alcune inadeguatezze della rosa derivate da un mercato comunque incompleto. Segnala calciomercato.it