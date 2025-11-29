1 Dicembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 1° dicembre è il 335º giorno del calendario gregoriano. Mancano 30 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: Dicembre gelato, non va disprezzato.Santi del giorno: Sant’Eligio (Vescovo)Etimologia: Eligio, dal latino Eligius, significa “colui che è scelto”, in riferimento alla sua. 🔗 Leggi su Veronasera.it

