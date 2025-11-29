? Giulia De Lellis e la Maternità Senza Filtri | Non So Come Riesco a Lavorare

A due mesi dalla nascita della figlia Priscilla, avuta con Tony Effe, l’influencer condivide sui social la realtà quotidiana della neomamma: notti insonni, giornate in pigiama e la difficoltà di conciliare vita privata e professionale. La Realtà Quotidiana di una Neomamma A soli due mesi dalla nascita di Priscilla (venuta al mondo a fine settembre), . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Giulia De Lellis e la Maternità “Senza Filtri”: “Non So Come Riesco a Lavorare”

