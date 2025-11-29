? I Panettoni del Supermercato nel 2025 | Uno Specchio Impetuoso della Società

L'analisi dei trend del Natale 2025 sugli scaffali rivela una polarizzazione I panettoni del 2025, l'analisi dei trend del Natale 2025 sugli scaffali rivela una polarizzazione: l'ascesa dei panettoni griffati (come quello di Bruno Barbieri con Motta) e dei prodotti "crafty", la diffusione dei panettoncini monoporzione (segno della crisi o dei single), e il ritorno .

