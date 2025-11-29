? Don Anselmo Lipari | 81 Anni Intensi Anch’io Temo la Morte ma Confido in Dio
Il monaco benedettino de Le ricette del convento (Food Network) racconta la sua lunga storia: i 60 anni di vita monastica, le paure umane, il sostegno della comunità e l’importanza di ritornare all’interiorità per trovare la serenità. 60 Anni di Fede, Vita Intensa e Fragilità Don Anselmo Lipari, monaco benedettino dell’Abbazia di San Martino delle . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
