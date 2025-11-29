? Paolo Bonolis Torna in Prima Serata | Condurrà Taratata su Canale 5
Dopo aver concluso la staffetta di Avanti un altro! e aver partecipato come giudice a Tu sì que vales, Paolo Bonolis rientra nel prime time di Canale 5 tra gennaio e febbraio 2026 con due appuntamenti musicali. Il Ritorno con un Titolo Storico Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, Paolo Bonolis tornerà in . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
