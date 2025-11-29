? Carlo Conti Fa Salti Mortali per Avere Geolier a Sanremo 2026

Lawebstar.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A poche ore dall’annuncio del cast del Festival (previsto domenica 30 novembre), riemerge l’indiscrezione sul possibile ritorno di Geolier. Il direttore artistico, al suo ultimo Festival, cercherebbe un nome di peso per “accendere” la kermesse. La Pressione su Carlo Conti e la Ricerca dell’Elemento “Wow” Mancano poche ore all’annuncio ufficiale dei 30 Big del Festival . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

carlo conti fa salti mortali per avere geolier a sanremo 2026

© Lawebstar.it - ? Carlo Conti Fa “Salti Mortali” per Avere Geolier a Sanremo 2026

Approfondisci con queste news

carlo conti fa saltiGeolier a Sanremo, i salti mortali di Carlo Conti per accendere il suo ultimo festival - A poche ore dall’annuncio del cast di Sanremo 2026 spunta una voce che sembrava sopita, il ritorno di Geolier. Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Carlo Conti Fa Salti