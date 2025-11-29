? Carlo Conti Fa Salti Mortali per Avere Geolier a Sanremo 2026
A poche ore dall’annuncio del cast del Festival (previsto domenica 30 novembre), riemerge l’indiscrezione sul possibile ritorno di Geolier. Il direttore artistico, al suo ultimo Festival, cercherebbe un nome di peso per “accendere” la kermesse. La Pressione su Carlo Conti e la Ricerca dell’Elemento “Wow” Mancano poche ore all’annuncio ufficiale dei 30 Big del Festival . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
Approfondisci con queste news
Fino a domenica lo Zecchino d'Oro: finale con Carlo Conti - facebook.com Vai su Facebook
Secondo Ilario Luisetto di @LiberaLaMusic, Carlo Conti avrebbe provato a convincere Alessandra @AmorosoOF a partecipare a #Sanremo2026 Vai su X
Geolier a Sanremo, i salti mortali di Carlo Conti per accendere il suo ultimo festival - A poche ore dall’annuncio del cast di Sanremo 2026 spunta una voce che sembrava sopita, il ritorno di Geolier. Lo riporta fanpage.it