? Rivoluzione a Caduta Libera | Montepremi Aumentato a €300.000 e Isobel di Amici come Valletta

La quattordicesima edizione del game show di Canale 5, in onda dal 7 dicembre 2025 con Max Giusti, si rinnova con un look scenografico inedito, nuovi giochi e un gioco finale “Sei vincente” che triplica il montepremi massimo. Le Novità: Conduttore, Valletta e Scenografia La quattordicesima edizione di Caduta Libera vedrà l’ingresso del nuovo conduttore . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

