? Ramona Badescu chi è | Biografia Carriera e Il Miracolo della Maternità a 51 Anni

Attrice, showgirl ed ex politica di origine rumena naturalizzata italiana, Ramona Badescu è stata un volto noto del Bagaglino e del cinema. La sua vita privata è stata segnata dalla gioia inattesa della maternità in età matura. Dettaglio Informazione Nome Completo Ramona Badescu Data di Nascita 29111968 Segno Zodiacale Sagittario Nazionalità Romania (poi cittadina italiana) . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Ramona Badescu chi è: Biografia, Carriera e Il “Miracolo” della Maternità a 51 Anni

