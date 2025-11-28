Ztl il Forum organizza un secondo incontro | La città che vogliamo ma che ci negano

Ferraratoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si torna a parlare di Ztl. Lunedì 1 dicembre alle 18, presso il chiostro di Santa Maria in Vado, il Forum Ferrara Partecipata organizza il secondo incontro pubblico con i residenti del quartiere, e tutti i cittadini interessati, per un confronto sui problemi della mobilità nella zona medioevale e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

