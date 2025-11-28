Ztl il Forum organizza un secondo incontro | La città che vogliamo ma che ci negano
Si torna a parlare di Ztl. Lunedì 1 dicembre alle 18, presso il chiostro di Santa Maria in Vado, il Forum Ferrara Partecipata organizza il secondo incontro pubblico con i residenti del quartiere, e tutti i cittadini interessati, per un confronto sui problemi della mobilità nella zona medioevale e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Nei giorni scorsi a Roma all’incontro organizzato da IFEC, forum italiano sulle comunità energetiche. Rappresentano oggi una grande occasione per valorizzare il patrimonio pubblico, ridurre i consumi, produrre energia pulita e rendere i territori più autonomi Vai su X
Sabato 22 novembre sono intervenuto al Customer Obsession Forum organizzato da The European House - Ambrosetti con un’analisi degli effetti dei cambiamenti in atto nella comunicazione politica sul marketing e il previsto "scossone" dovuto alla rivoluzion - facebook.com Vai su Facebook
Roma: Fratelli d’Italia organizza corteo in auto contro Ztl e ciclabili - Fratelli d’Italia organizza un corteo in auto a Roma contro Ztl, ciclabili e Zone 30 nella Giornata Mondiale delle Vittime della Strada ... bikeitalia.it scrive
Torre Pedrera, occhio alla Ztl: "Mi hanno multato per 26 secondi" - Più di una beffa per Giuseppe Sarnei che oggi chiede "almeno delle scuse da parte dell’amministrazione e interventi sul sistema elettronico che ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Cosa succede se passi più volte in Ztl? La sentenza: quando si paga una sola multa - Passare dal varco della ZTL più volte senza avere il permesso porta a una sola sanzione. Si legge su ilgiornale.it