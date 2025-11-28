Zootropolis 3 è inevitabile visto il successo del secondo capitolo
Il primo Zootropolis è uno dei film di maggior successo nella ricca storia della Disney Animation, dato l’incasso di oltre 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale e gli ampi consensi dalla critica, tra cui un Oscar come miglior film d’animazione. Con un mondo interessante e pronto per essere esplorato e un dinamico e adorabile duo di protagonisti, Zootropolis sembrava pronto per essere trasformato in un franchise, ma la Disney non si è affrettata a realizzare un sequel. Ci è voluto quasi un decennio dopo il debutto del film originale, ma Zootropolis 2 è finalmente arrivato ed è ancora più grande del suo predecessore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
