Zootropolis 2 | Primo giorno da record per il film Disney

Zootropolis 2 ha finalmente esordito nelle sale di tutto il mondo, ed il risultato ottenuto nel primo giorno è strepitoso. Il nuovo film d’animazione Disney ha esordito mercoledì a livello globale con 81.1 milioni di dollari, di cui 39.5 milioni dal mercato nordamericano e 41.6 milioni da quello estero (il film ha esordito in 17 mercati internazionali). In Cina, inoltre, Zootropolis 2 ha centrato, con 34 milioni di dollari, il più grande primo giorno di sempre per un film d’animazione proveniente da Hollywood. La notizia è stata confermata da Deadline. Ma ci sono altri numeri impressionanti provenienti dall’estero. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

