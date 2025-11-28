Zootropolis 2 la Disney annulla la première per rispetto dopo il tragico incendio di Hong Kong

Disney annulla la premiere hongkonghese di Zootopia 2 e altri eventi previsti a Hong Kong Disneyland dopo il tragico incendio nel complesso Wang Fuk Court, che ha causato decine di vittime e centinaia di dispersi. Di fronte a uno degli incendi più gravi degli ultimi anni a Hong Kong, Disney decide di fermarsi: la cancellazione della premiere locale di Zootropolis 2 arriva come gesto di rispetto verso una tragedia che ha colpito un'intera comunità, con il parco che sospende anche altri eventi programmati. Un'anteprima rinviata: le scelte di Disney dopo la tragedia La decisione di sospendere la premiere hongkonghese di Zootropolis 2 arriva mentre la città sta ancora cercando di contenere l'impatto di un incendio devastante nel complesso residenziale Wang Fuk Court, un conglomerato di edifici densamente popolati nel distretto di Tai Po. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Zootropolis 2, la Disney annulla la première per rispetto dopo il tragico incendio di Hong Kong

Leggi anche questi approfondimenti

Gran successo al Cinema Spadaro sala partner Disney ZOOTROPOLIS 2 inizio spettacoli ore 17:00-19:15-21:30 - facebook.com Vai su Facebook

Judy e Nick tornano in ZOOTROPOLIS 2 Acquista online e ricevi una Card Zootropolis 2 Lorcana + un Booster pack Disney Lorcana dal 26 novembre all’8 dicembre ? Prenota subito il tuo posto! Al cinema dal 26 novembre ucicinemas.it/film/zootropol Vai su X

Zootropolis 2, la Disney annulla la première per rispetto dopo il tragico incendio di Hong Kong - Disney annulla la premiere hongkonghese di Zootopia 2 e altri eventi previsti a Hong Kong Disneyland dopo il tragico incendio nel complesso Wang Fuk Court, che ha causato decine di vittime e centinaia ... Si legge su movieplayer.it

Zootropolis 2: la spiegazione del finale del film Disney - Scopri come si conclude il film Zootropolis 2 e come il suo finale porta a compimento i temi e anticipa un seguito. cinefilos.it scrive

Zootropolis 2, se la Disney rivede i buddy cop movie: Byron Howard e Jared Bush raccontano il film - La musica di Michael Giacchino, gli animali e le apparenze che ingannano: la nostra video intervista a Byron Howard e Jared Bush, registi di Zootropolis 2. Segnala msn.com