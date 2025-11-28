Mentre continua a macinare incassi al box-office a pochi giorni dal debutto in sala, è già tempo di parlare della scena post-credits che rimanderebbe direttamente a un più che probabile sequel Zootropolis 2 è uscito nelle sale di tutto il mondo e sta già incassando parecchio, così tanto che probabilmente sarà uno dei migliori incassi dell'anno. Tuttavia, è già tempo di parlare della scena post-credits che chiude la storia. In una nuova intervista concessa a ScreenRant, gli autori del film d'animazione Disney, Jared Bush e Yvette Merino, hanno parlato del significato della scena e di come questa inevitabilmente spiani la strada a un terzo capitolo del franchise. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Zootropolis 2: in che modo la scena post-credits apre la strada a un terzo film?