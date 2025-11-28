Zootopia 2 record al box office | il successo di un giorno
successo commerciale di Zootopia 2 prima dell’uscita ufficiale. Il film Zootopia 2, sequel del celebre lungometraggio Disney uscito nel 2016, ha già stabilito un record di incassi prima dell’inizio del suo primo weekend in sala. Questo nuovo titolo, presentato al pubblico il 26 novembre 2025, si caratterizza per un’esordio molto promettente rispetto alle previsioni iniziali, promettendo di raggiungere risultati di grande rilievo nel panorama dell’animazione. La pellicola si propone come uno dei principali eventi cinematografici della stagione, con numeri che confermano l’interesse globale e l’attesa crescente tra gli spettatori. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
DISNEY www.afnews.info segnala: ‘Zootopia 2’ Smashes China Box Office Records With $34 Million Opening Day - Variety https://variety.com/wp-content/uploads/2025/11/Zootopia-2-Shanghai-premiere.jpg - facebook.com Vai su Facebook
Zootopia 2 Sets Chinese Box-Office Record: Only 1 Disney Movie Did It Better Before - office records with a huge opening in China and strong debuts worldwide. fandomwire.com scrive
Zootopia 2 Sets New Box-Office Record Beating Frozen 2 at Previews - After rave early reviews, Zootopia 2 registers a new record for Disney's Animation slate, from its Tuesday previews. Come scrive fandomwire.com
Thanksgiving Box Office: ‘Zootopia 2’ Feasts on Huge $39M Opening Day, ‘Wicked’ Crossing $200M - Disney's 'Zootopia' is also making headlines overseas, including scoring the biggest opening day in China of any Hollywood movie since May 2021 and the biggest ever for an animated title. Segnala msn.com