Zootopia 2 batte record disney con il cast vocale più grande della storia
Da quasi dieci anni attendevano i fan e gli addetti ai lavori, e finalmente Zootopia 2 è sbarcato nelle sale cinematografiche, segnando un importante traguardo per Disney. Nonostante il successo del primo capitolo, che ha superato il miliardo di dollari al botteghino, l’uscita della sequel è stata molto attesa e si è conclusa con risultati notevoli, sia dal punto di vista critico che commerciale. l’evoluzione e il successo della seconda parte di Zootopia. ritardo nello sviluppo e ritorno alla regia. Il progetto di Zootopia 2 ha subito un lungo periodo di gestazione, con l’attesa di quasi un decennio prima che si concretizzasse ufficialmente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
