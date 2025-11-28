Zenga ripercorre la propria carriera | Uomo Ragno le vittorie e la nazionale Ecco perché non sono tornato all’Inter

Inter News 24 Walter Zenga si è raccontato in una recente intervista, parlando di varie tematiche sulla sua carriera e spiegando perché non è tornato all’Inter. Walter Zenga è stato intervistato su Rai Play al format Una vita da campione, parlando di vari temi. LEGGI ANCHE: Zenga consiglia l’Inter: «Derby ben giocato, bisogna ripartire da lì! Sommer? Non esiste portiere al mondo che non abbia commesso errori, vi svelo il problema di questa squadra» I PRIMI PASSI – «Papà giocava in porta ed era juventino. Smise per un menisco e la mia prima partita da allenatore col Brera è stata contro una delle squadre di papà», ha spiegato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zenga ripercorre la propria carriera: «Uomo Ragno, le vittorie e la nazionale. Ecco perché non sono tornato all’Inter»

