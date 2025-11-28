Zelensky pugno duro sui capi dell’Ucraina | Se non siamo uniti perderemo tutto E sulle dimissioni di Yermak | Grato ma non voglio sospetti su Kiev – Il video

Ogni braccio destro del presidente Volodymyr Zelensky deve essere, da ora in avanti, al di là di ogni sospetto. È il chiaro messaggio che il leader ucraino ha lanciato al suo popolo poche ore dopo le dimissioni del capo dell’Ufficio presidenziale Andriy Yermak, la cui abitazione è stata perquisita stamattina nell’ambito della maxi inchiesta sulla corruzione in ambito energetico che ha già portato l’addio di due ministri. È la scintilla che ha acceso la possibilità per Zelensky di ordinare un reset completo e a più livelli della struttura statale e militare. L’obiettivo è chiaro: essere uniti, più che mai, perché solo così si può affrontare il nemico esterno. 🔗 Leggi su Open.online