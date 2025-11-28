ZECCHINO D’ORO SU RAI1 | CONTI TOPO GIGIO E TANTI VIP PER IL FESTIVAL DEI BAMBINI

Torna il tradizionale e imperdibile appuntamento con il Festival dello Zecchino d’Oro, giunto alla 68ª edizione su Rai1 con la direzione artistica di Carlo Conti che conduce anche la finale e tanti ospiti famosi. DATE E CONDUTTORI Il programma è n diretta su Rai 1 e su RaiPlay venerdì 28 novembre, dalle 17.05 alle 18.40, e sabato 29 novembre, dalle 17.10 alle 18.40. La finale, che decreterà la canzone vincitrice tra le 14 in gara, sarà invece trasmessa domenica 30 novembre, dalle 17.20 alle 20.00 e vedrà alla conduzione, come di consueto, il Direttore Artistico dello Zecchino d’Oro Carlo Conti. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ZECCHINO D’ORO SU RAI1: CONTI, TOPO GIGIO E TANTI VIP PER IL FESTIVAL DEI BAMBINI

