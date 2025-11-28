Inter News 24 Zanetti ricorda le incredibili qualità di Ronaldo il Fenomeno, suo compagno all’Inter, raccontando come il brasiliano stupisse chiunque. Durante un’intervista per il canale YouTube Calcio Franco, Javier Zanetti, storico capitano dell’Inter, ha parlato con grande affetto di Ronaldo, noto come “Il Fenomeno”, il quale ha segnato un’epoca nel calcio mondiale. Zanetti ha ricordato l’arrivo del brasiliano in nerazzurro dal Barcellona e l’impressione che suscitò fin dai primi allenamenti. Ronaldo, che all’epoca stava attraversando un momento cruciale della sua carriera, si fece subito notare per la sua incredibile velocità e potenza, che lo rendevano un attaccante in grado di fare la differenza in ogni partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zanetti torna sulle qualità di Ronaldo: «Il fenomeno ci ha stupito subito dal primo minuto di allenamento»