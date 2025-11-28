Zanetti torna sulle qualità di Ronaldo | Il fenomeno ci ha stupito subito dal primo minuto di allenamento

Internews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Zanetti ricorda le incredibili qualità di Ronaldo il Fenomeno, suo compagno all’Inter, raccontando come il brasiliano stupisse chiunque. Durante un’intervista per il canale YouTube Calcio Franco, Javier Zanetti, storico capitano dell’Inter, ha parlato con grande affetto di Ronaldo, noto come “Il Fenomeno”, il quale ha segnato un’epoca nel calcio mondiale. Zanetti ha ricordato l’arrivo del brasiliano in nerazzurro dal Barcellona e l’impressione che suscitò fin dai primi allenamenti. Ronaldo, che all’epoca stava attraversando un momento cruciale della sua carriera, si fece subito notare per la sua incredibile velocità e potenza, che lo rendevano un attaccante in grado di fare la differenza in ogni partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

zanetti torna sulle qualit224 di ronaldo il fenomeno ci ha stupito subito dal primo minuto di allenamento

© Internews24.com - Zanetti torna sulle qualità di Ronaldo: «Il fenomeno ci ha stupito subito dal primo minuto di allenamento»

Contenuti che potrebbero interessarti

Inter, Zanetti: “Ronaldo è stato il colpo più importante dell’era Moratti” - Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha rilasciato un’intervista in occasione dei 30 anni all’interno del club nerazzurro Quando si parla di leggende, nel mondo del calcio, non si può non ... Si legge su gianlucadimarzio.com

Zanetti: "La parola Fenomeno definisce in pieno Ronaldo. Colpo più importante dell'era Moratti" - Nel corso della sua intervista ai canali ufficiali dell'Inter per celebrare i 30 anni nel club nerazzurro, il vicepresidente Javier Zanetti ha parlato anche dei singoli compagni del suo viaggio ... Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Zanetti Torna Qualit224 Ronaldo