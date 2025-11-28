Inter News 24 Zanetti elogia quel suo ex compagno: «Abbiamo visto cose assurde in allenamento, persino Maldini e Costacurta.». Parla la bandiera dell’Inter. Javier Zanetti, storico capitano e attuale vice presidente della Beneamata, ha rilasciato un’intervista al canale YouTube di FantaLab per il podcast ‘Calcio Franco’ concentrandosi sulla figura di Ronaldo. Zanetti ha ribadito che per lui esiste un solo “Fenomeno”, ricordando il suo arrivo a Milano dal Barcellona. Fin dal primo allenamento, il fuoriclasse brasiliano ha stupito compagni e avversari con potenza e rapidità uniche, confermandosi un ragazzo solare e positivo anche fuori dal campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zanetti elogia quel suo ex compagno: «Abbiamo visto cose assurde in allenamento, persino Maldini e Costacurta…»