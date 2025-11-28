Zambrotta è tornato a casa dopo la delicata operazione alle gambe | Ora vado piano ma dritto
L’ex difensore della Nazionale Gianluca Zambrotta operato per correggere il grave varismo alle gambe: intervento complesso, recupero lungo ma segnali incoraggianti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? L’ex bianconero Gianluca Zambrotta è tornato a casa dopo l’intervento alle gambe - facebook.com Vai su Facebook
Zambrotta choc/ Gambe storte dopo 20 anni di carriera: “devo operarmi!” - Zambrotta gambe ma non solo ha voluto dire la sua anche su una delle rivelazioni del campionato di Serie A, il Como, di cui è davvero fiero, da vero comasco. Scrive ilsussidiario.net