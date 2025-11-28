Yara il Garante | Illeciti gli audio nella docuserie Multa da 40 mila euro

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato la società Quarantadue Srl, produttrice della serie Netflix “Il caso Yara – oltre ogni ragionevole dubbio”, per la diffusione giudicata illecita dei messaggi vocali e delle telefonate dei genitori di Yara Gambirasio. È stata imposta una multa di 40mila euro e il divieto di ulteriore utilizzo delle registrazioni. Al centro della decisione ci sono decine di file audio – 24 nel primo episodio, 19 nel secondo e 3 nel terzo – contenenti telefonate e messaggi disperati inviati dai genitori nelle ore successive alla scomparsa della ragazza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

