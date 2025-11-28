XF la semifinale | mentre gli uomini litigano vincono le donne

XF 2025 volge al termine, sono stati decretati i quattro finalisti che giovedì 4 dicembre da Piazza del Plebiscito a Napoli si contenderanno il titolo, due uomini e due donne e, forse per la prima volta a memoria storica, uno a testa per squadra e giudice. E mentre sta per calare il sipario su una edizione tutto sommato serena – sono lontani i tempi del cavallo pazzo Morgan – di alto livello artistico e premiata da ottimi ascolti, per un attimo, proprio ieri sera, sarà stata la tensione pre finale o lo stesso Morgan che per un attimo si è impossessato del corpo del mite Gabbani, fino a ieri soldato un po’ bullizzato ma remissivo, ma Francesco si è improvvisamente trasformato. 🔗 Leggi su Dilei.it

