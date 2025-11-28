Xbox Play Anywhere | oltre 60 nuovi giochi aggiunti

Con l’aggiornamento Xbox di novembre 2025, Microsoft ha annunciato uno dei traguardi più importanti degli ultimi anni per il programma Xbox Play Anywhere. Nel solo mese di ottobre sono stati aggiunti più di 60 nuovi giochi, segnando uno dei periodi più ricchi di sempre per il catalogo cross-platform. Tra i titoli spiccano produzioni importanti come ARC Raiders, Little Nightmares III, Jurassic World Evolution 3, Keeper, Dragon Quest I & II HD-2D Remake, oltre a una serie di indie e simulatori molto apprezzati. Xbox Play Anywhere permette di acquistare una volta sola la versione digitale di un gioco e utilizzarla sia su PC che su Xbox, con salvataggi, progressi, obiettivi e contenuti condivisi, senza spese aggiuntive. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

