X Factor 2025 | Semifinale da record e foto inedite dei finalisti DELIA PierC eroCaddeo e rob

Il sesto Live Show di X Factor 2025 ha registrato ascolti da record e un successo incredibile sui social. Vanno in finale DELIA, PierC, eroCaddeo e rob, di cui vi mostriamo delle foto scattate ieri sera. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - X Factor 2025: Semifinale da record e foto inedite dei finalisti DELIA, PierC, eroCaddeo e rob

Inchiostro Sonoro. Irama · Senz'anima. Irama super ospite della semifinale di X Factor 2025 con il nuovo singolo “Senz’anima” Il videoclip ufficiale del brano arriva oggi alle 14. #inchiostrosonoro #irama #senzanima #XF2025 #musicaitaliana #canzoni #li - facebook.com Vai su Facebook

«Basta con questo testosterone». Gabbani e Lauro, lite continua durante la semifinale di X Factor: interviene Jake la Fu... Vai su X

X-Factor 2025, è scontro in diretta tra Achille Lauro e Francesco Gabbani: svelati i 4 finalisti - Factor 2025, ieri la semifinale: scontro tra i giudici Achille Lauro e Francesco Gabbani, rivelati i quattro finalisti ... Secondo notizie.it

X Factor 2025, la semifinale: l'omaggio a Vanoni, le lacrime dei finalisti e i grandi eliminati (con polemica) - In attesa della finalissima di Napoli, ieri sera sono stati eliminati due grandi talenti, e i social non hanno gradito: "Ma siamo pazzi? Da libero.it

X Factor 2025, le pagelle della semifinale: lacrime per Delia (7,5), eliminati Tellynonpiangere (5) e Tomasi (6,5) - È andata in onda la semifinale di X Factor 2025: Delia (7,5) si emoziona sulle note di Sei Bellissima, vengono eliminati tellynonpiangere (5) e Tomasi ... Da fanpage.it